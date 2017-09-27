В Госдуму внесли законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за овербукинга.
9.5%Да, узнавал(а) на регистрации, что мест на самолет больше нет
12.1%Я не сталкивался(лась), но знакомые не смогли улететь из-за нехватки мест
78.4%Нет, все полеты проходили нормально
"В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с расторжением перевозчиком в одностороннем порядке договора воздушной перевозки пассажира на соответствующем рейсе в связи с продажей любым уполномоченным лицом проездных документов на воздушную перевозку пассажиров с превышением установленной пассажировместимости соответствующего воздушного судна, пассажиру выплачивается 10-кратная стоимость проездного документа, уплаченного за воздушную перевозку", — говорится в тексте проекта закона.
Авторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно повысить эффективность нормативного правового регулирования в сфере пассажирских перевозок и позволит своевременно предотвращать нарушения в сфере продажи билетов на воздушный транспорт.