В Госдуму внесли законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если он не сможет улететь из-за овербукинга.

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Отмечается, что в настоящее время ответственность перевозчика в таких случаях не установлена, а решается вопрос начислением пассажиру бонусов на карту лояльности, компенсацией на месте или переносом вылета на более поздний срок.

"В случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с расторжением перевозчиком в одностороннем порядке договора воздушной перевозки пассажира на соответствующем рейсе в связи с продажей любым уполномоченным лицом проездных документов на воздушную перевозку пассажиров с превышением установленной пассажировместимости соответствующего воздушного судна, пассажиру выплачивается 10-кратная стоимость проездного документа, уплаченного за воздушную перевозку", — говорится в тексте проекта закона.

Авторы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно повысить эффективность нормативного правового регулирования в сфере пассажирских перевозок и позволит своевременно предотвращать нарушения в сфере продажи билетов на воздушный транспорт.