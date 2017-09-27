Васильева рассказала об увеличении финансирования развития образования

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Финансирование федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО), рассчитанной на 2016-2020 годы, в 2018 году увеличится на 33 миллиарда рублей, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на правительственном часе в Госдуме.

"Хочу отметить, что выросли расходы на государственную программу "Развитие образование". В 2016 году они составляли 430 миллиардов рублей, в 2017 году – 448 миллиардов рублей. В 2018 году планируется увеличение расходов на эту программу до 481 миллиарда рублей", — сказала Васильева.

Она также напомнила, что, учитывая субсидированность регионов в 2017 году, расходы по разделу образование увеличились до 595 миллиардов рублей, что на 24 миллиарда превышает уровень 2016 года.

Ранее был опубликован проект бюджета на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы. Траты государства на министерство образования и науки, согласно проекту бюджета, в 2018 году запланированы в объеме 411,37 миллиарда рублей. При этом в 2017 году на эти же цели в проект бюджета было заложено порядка 376,43 миллиарда рублей.