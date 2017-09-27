Эксперт о снижении градуса слабоалкогольных напитков: эффекта не будет

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Снижение крепости слабоалкогольных напитков до 7 с 9 градусов не даст никакого эффекта ни для рынка, ни для потребителя и никак не повлияет на объемы потребления, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз.

Такое снижение градусов в напитках типа "Джин-тоник" и "Отвертка" предусматривает проект новых ГОСТов, подготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, сообщили ранее "Известия".

"Разницы между 7-ми и 9-тиградусными напитками никакой, это не влияет ни на вкус, ни на опьянение не повлияет. Также это не окажет влияния ни на рынок, ни на потребителя — будут также спокойно пить", — сказал Дробиз.

По словам эксперта, "этот сегмент и так почти разгромлен". "Таких напитков 10 лет назад у нас производили 450 миллионов литров в год, сейчас — чуть больше 100 миллионов литров. Но сокращение произошло хитро — когда начались гонения на слабоалкогольные напитки в 2012 году, большая их часть ушла в сегмент пивных напитков, а также часть — в винные напитки, они стали называться по-другому, это просто смесь спирта со всякими ароматизаторами и красителями", — добавил специалист.

Кроме того, отметил Дробиз, теоретически производство 7-миградусных напитков дешевле. "Не исключено, что они могут стать дешевле для покупателя, что может повысить продажи таких напитков", — считает эксперт.

Дробиз пояснил, что попытка снижения градуса алкогольных напитков с целью сокращения их потребления не возымеет эффекта. "90% россиян, употребляющих алкоголь — нормальные люди, кто-то злоупотребляет — 5% алкоголиков, кто-то пьет легальное, кто-то нелегальное, но такие меры в итоге не меняют картину", — уверен эксперт.

Глава "ЦИФРРА" считает, что изменить культуру потребления алкоголя в России можно за счет повышения среднего уровня жизни населения, а не снижения градусов в напитках.

"Главный принцип регулирования алкогольных рынков за рубежом — доступность алкоголя, увеличение цены алкоголя снижает легальное потребление, а человек с зарплатой 15 тысяч рублей не будет пить легальный алкоголь, будут пить самогон и сприртосодержащие жидкости", — заключил Дробиз.