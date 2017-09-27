Васильева: единое образовательное пространство важно для нацбезопасности

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вопрос единого образовательного пространства напрямую связан с национальной безопасностью, считает министр образования и науки России Ольга Васильева в эксклюзивном интервью RT.

"Конечно, вопрос единого образовательного пространства напрямую связан — и всегда был связан — с очень важной проблемой: национальной безопасностью. Здесь стоит вопрос перед страной, кого мы готовим, кого мы учим, кого мы воспитываем, кому мы сможем передать страну завтра. То есть сегодня ученик, сегодня ребёнок, а завтра — гражданин, на плечи которого ляжет ответственность за страну", — сказала Васильева в интервью RT.

По ее словам, концепция единого образовательного пространства включает в себя несколько направлений, но главным остается вопрос качества обучения и воспитания.

"Концепция единого образовательного пространства включает в себя несколько направлений. Но самое главное — это то, что мы вкладываем в наше обучение, что мы вкладываем в воспитание. Потому что образование — это обучение и воспитание, это дуализм, который трудно разорвать, кто бы что ни говорил. Если говорить на самом простом уровне, то для чего эта инициатива? Чтобы точно знать, что ребёнок, покинув одну школу и перейдя в другую, сел за парту, открыл учебник, допустим, математики и начал с того места, где он закончил читать в предыдущей школе", — отметила Васильева.

Полный текст интервью читайте на сайте RT