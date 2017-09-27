МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Единая Россия" предлагает создать резервный фонд на базе Минтранса на случай задержек авиарейсов на длительное время, заявил журналистам глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
11.6%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
34.9%Соотношение цены и качества услуг
25.6%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
27.9%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
Он добавил, что фракция также уделит внимание вопросу, почему банки финансируют сегодня компании, которые показывают, что они финансово устойчивы, а на самом деле имеют долги.
"Мы этот вопрос хотим обсудить с Росавиацией. Мы хотим посмотреть и сказать, если нужно увеличить или дать больше полномочий в нормативных актах, мы готовы их предоставить, чтобы авиакомпании, например, в мае месяце, когда начинается сезон, могли быть проверены Росавиацией на устойчивость", — добавил депутат.