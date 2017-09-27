МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. "Единая Россия" предлагает создать резервный фонд на базе Минтранса на случай задержек авиарейсов на длительное время, заявил журналистам глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

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"Чтобы впредь такие ситуации (как с "ВИМ-Авиа") не наступали, считаем, что надо создать резервный фонд у министерства транспорта, чтобы они могли обеспечить условия для пассажиров за границей, а там, где пассажиры находятся в аэропортах более четырех часов, обеспечить питанием", — заявил Москвичев.

Он добавил, что фракция также уделит внимание вопросу, почему банки финансируют сегодня компании, которые показывают, что они финансово устойчивы, а на самом деле имеют долги.

"Мы этот вопрос хотим обсудить с Росавиацией. Мы хотим посмотреть и сказать, если нужно увеличить или дать больше полномочий в нормативных актах, мы готовы их предоставить, чтобы авиакомпании, например, в мае месяце, когда начинается сезон, могли быть проверены Росавиацией на устойчивость", — добавил депутат.