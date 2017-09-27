День воспитателя: как родителям подготовить ребенка к детскому саду

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый профессиональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников — отмечается в 2017 году во второй раз. О том, как подготовить ребенка ко встрече с воспитателем и ровесниками, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

День воспитателя был учрежден в июне прошлого года приказом Минобрнауки России. Дата выбрана неслучайно — 27 сентября 1863 году был открыт первый в России детский сад. Глава Минобрнауки Ольга Васильева тогда отметила, что официальный статус праздника отражает "отношение государства к труду людей, воспитывающих наших самых маленьких граждан".

"Необходимость дошкольного образования неоднократно подчеркивалась в работах широкого круга специалистов: педагогов, психологов, дефектологов, логопедов, врачей, которые сходятся во мнении о высокой эффективности педагогического, психологического, коррекционного и терапевтического воздействия именно в раннем возрасте", — сказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО) Татьяна Волосовец.

Отдавать ли ребенка в детский сад

Она отметила, что дошкольное воспитание и обучение детей в возрасте до трех лет связаны с обеспечением ранней социализации детей. Дошкольники осваивают соответствующие возрасту навыки, развивают свои творческие способности, учатся строить отношения со взрослыми и ровесниками.

"Вопрос, отдавать или не отдавать своего ребенка в детский сад, сегодня уже не стоит. Исследования показывают: родители в 90% случаев хотят, чтобы ребенок ходил в детский сад. И если ребенку скоро исполнится два-три года, родители не могут не думать о том, как же ребенок будет привыкать к новым условиям, не будет ли постоянно болеть, не изменится ли его поведение в худшую сторону?" — сказала Волосовец.

Как отметила эксперт, в первую очередь, родители должны задуматься о сохранении и укреплении здоровья ребенка — это и закаливание, и профилактика простудных заболеваний, и правильное питание, и прививки, сделанные по графику, и навыки личной гигиены. Однако внимания требует и психическое здоровье ребенка — готов ли он пойти в детсад.

"Плач часами в группе здоровья ребенку не прибавит", — отметила Волосовец.

Как отметила психолог Анфиса Калистратова, в определенном возрасте детский сад ребенку действительно нужен, однако сами дети очень разные, поэтому и подходы к ним должны это учитывать. По ее словам, есть дети, которые не готовы пойти в детский сад и в 3,5 года. Такие ребята обычно во всех ситуациях держатся за маму и боятся почти всего, пояснила психолог. А вот более устойчивым эмоционально дошколятам в саду может понравиться уже и в 2,5 года.

"У ребенка есть потребность после трех, трех с половиной лет расширить свои социальные связи, то есть он готов выходить во внешний мир. И тогда уже да, садик — это помощник", — сказала Калистратова.

До этого возраста, по мнению психолога, ребенку все-таки лучше проводить время с мамой, так как до полутора лет он зависим от нее напрямую. И если отправить в детский сад неподготовленного ребенка, в дальнейшем это может привести к различным фобиям, страхам, неуверенности в себе, даже если сам по себе уход за ребенком в учреждении будет полноценным и качественным.

Как подготовить ребенка к детскому саду

Как отметила Волосовец, адаптация к детскому саду должна проходить постепенно. По ее словам, сейчас во многих дошкольных образовательных организациях есть группы кратковременного пребывания, где ребенок может находиться от 3 до 5 часов.

"Но начинать в первые дни можно и одного-двух часов. Возможно, посещение детского сада стоит начать с совместных прогулок. Перед первым посещением можно рассказывать о том, что будет в саду, как играют вместе дети и воспитатель, заранее познакомиться с детьми и воспитателем", — сказала эксперт.

Психолог, в свою очередь, также отметила, что прежде, чем отдать ребенка в сад, родителям лучше всего познакомиться непосредственно с воспитателем. Так, мама ребенка поймет, можно ли доверять будущему воспитателю. Калистратова отметила, что нужно смотреть не просто на общение воспитателя с ребенком, а на то, как именно педагог общается, какие культурные единицы будет передавать в процессе этого общения ребятам.

"Но что бы ни говорили психологи, педагоги, родственники, врачи и воспитатели, в первую очередь родители должны ориентироваться на особенности своего ребенка и делать все возможное, чтобы он был здоров и спокоен", — заключила Волосовец.