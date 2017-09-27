Закрытие фестиваля "Круг света" покажут на сайте мэра Москвы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Закрытие VII Московского международного фестиваля "Круг света", которое состоится в Строгинской пойме 27 сентября, будет транслироваться онлайн на сайте mos.ru, сообщает официальный портал мэра столицы.

Зрители увидят японское пиротехническое шоу. Фейерверки запустят с четырех барж, каждый выстрел будут производить вручную.

"Круг света" проходил в Москве с 23 по 27 сентября. Площадками фестиваля стали район Останкинских прудов, парк "Царицыно", Театральная площадь, Строгинская пойма, а также театрально-концертный зал "Мир" и центр Digital October.