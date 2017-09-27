В Красноярске увеличилось количество голодающих дольщиков

КРАСНОЯРСК, 27 сен — РИА Новости. Количество голодающих в недостроенном доме в Красноярске обманутых дольщиков увеличилось до шести человек, одного увезли на "скорой", сообщила РИА Новости представитель инициативной группы дольщиков Наталья Стержанова.
В пятницу в одном из недостроенных домов Красноярска группа из трех дольщиков начала голодовку, требуя достройки дома. Позднее к ним начали присоединяться другие дольщики.
В минувшую среду группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание правительства края. Сейчас количество палаток выросло до девяти. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств.
Как ранее сообщала пресс-службы краевого правительства, на прошлой неделе представители исполнительной и законодательной власти региона встретились с дольщиками. Депутаты горсовета Красноярска предложили принять законопроект, который может помочь при поддержке проблемных строек. Однако представители дольщиков и заксобрания выразили сомнения в действенности предложенного проекта. На встрече было решено проработать вопрос более детально — 28 сентября в заксобрании состоится очередная встреча, где в документ будут внесены предложения краевых профильных ведомств, депутатов и дольщиков.