Генерала Асапова похоронят на Военном мемориальном кладбище под Москвой

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова похоронят в среду на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье, сообщает администрация Уссурийска.

В среду в городе прошли траурные мероприятия, на которые собрались сотни горожан и сослуживцев погибшего. Состоялся траурный митинг, возложение цветов, а также панихида в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Специально для участия в памятных мероприятиях в Уссурийск прибыло командование ВДВ России под руководством начальника штаба Воздушно-десантных войск ВС РФ — первого замкомандующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

"Валерий Асапов сегодня будет похоронен в 11.00 по московскому времени на легендарном Военном мемориальном кладбище", – говорится в сообщении.

Военное мемориальном кладбище расположено в Мытищинском районе Московской области.

Как сообщало Минобороны РФ, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины. Он посмертно представлен к высокой государственной награде. Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа.