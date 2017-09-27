В Приморье увеличили расходы на ликвидацию последствий паводка

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Парламентарии Приморья приняли в трех чтениях поправки в краевой закон о бюджете, согласно которым расходы на ликвидацию последствий ЧС 2016 и 2017 годов увеличены на 140 миллионов рублей, сообщает администрация региона.

Предлагаемые изменения предусматривают увеличение доходной части регионального бюджета на 789 миллионов рублей. Директор краевого департамента финансов Татьяна Казанцева отметила, что основную сумму доходов составляют федеральные средства в размере 654 миллиона рублей, направленные из резервного фонда правительства РФ на ликвидацию последствий августовской ЧС.

"Изменения предполагают и увеличение расходной части на 827 миллионов рублей в основном по следующим департаментам: труда и социального развития, гражданской защиты, ЖКХ и топливным ресурсам, информатизации и телекоммуникаций, здравоохранения. Так, на сумму около 140 миллионов рублей увеличены расходы на ликвидацию последствий ЧС текущего и прошлого года", — говорится в сообщении.

Таким образом, предлагаемые параметры бюджета по доходам составят 93,12 миллиарда рублей, по расходам – 102,632 миллиарда рублей.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено, в районах продолжается восстановление домов.

В 2016 году регион накрыл мощный тайфун "Лайонрок", за несколько дней он обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря.