В Приморье депутатов будут лишать части зарплаты за каждый прогул

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен – РИА Новости. Парламентарии Приморья в среду приняли поправки в закон, согласно которым краевые депутаты, не являющиеся без уважительных причин на заседания, будут лишаться одной шестой зарплаты за каждый пропуск, сообщает Законодательное собрание региона.

Обязательными к посещению являются заседания Законодательного собрания, комитетов и комиссий, в состав которых входит депутат. Об этом шла речь на заседании парламента, где депутаты приняли во втором и третьем чтении поправки в закон "О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края".

"Если депутат будет прогуливать сессии Законодательного собрания, заседания комитетов, то он понесет финансовые потери. У депутата, работающего на постоянной основе, неплохая зарплата по сравнению с другими жителями Приморского края, и если он пренебрегает своими обязанностями, значит, надо его бить рублем: пропустил заседание – одна шестая от зарплаты ушла. Мне кажется, такие меры абсолютно обоснованы", — сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания края Дмитрий Новиков.

Решение о признании причины отсутствия уважительной будет приниматься комитетом парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы. В числе уважительных причин – командировки, отпуск, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата.