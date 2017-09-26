Фонд "Ты супер!" стал партнером сервиса "Сбербанк вместе"

Участники финала Международного детского вокального конкурса Ты супер! в рамках совместного проекта телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik в Государственном Кремлевском Дворце

Участники финала Международного детского вокального конкурса Ты супер! в рамках совместного проекта телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik в Государственном Кремлевском Дворце

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Благотворительный фонд "Ты супер!" стал партнером проекта "Сбербанк вместе". Эта платформа позволяет совершать регулярные пожертвования в пользу благотворительных организаций.

Желающие помочь детям, которые из-за сложной жизненной ситуации не могут полноценно реализовывать свои таланты, могут зайти на сайт сервиса "Сбербанк вместе", выбрать из списка представленных организаций фонд "Ты супер!" и пожертвовать любую сумму.

"Меньше чем за год из праймовой программы – международного детского конкурса "Ты супер!" – проект перерос в настоящее социальное движение. И мы рады такому сильному партнеру как "Сбербанк вместе", с которым мы можем привлечь внимание большего количества людей к нашему будущему – нашим детям" – рассказал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

Фонд основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса "Ты супер!" телеканала НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.