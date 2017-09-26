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Общество

Требования закона: Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой в 2018 году

17:1626.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фотоИконки мессенджеров на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Роскомнадзор заблокирует Facebook на территории России, если социальная сеть не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян. Произойти это может уже в 2018 году, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Закон обязателен для всех", — сказал он, отметив, что Facebook либо будет его исполнять, либо прекратит работу в России, как это произошло с LinkedIn. 

Сколько времени есть у Facebook

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — добавил глава Роскомнадзора.

Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AFP 2017 / Johanna Leguerre
Минюст доказал обоснованность блокирования сайтов с запрещенной информацией
По его словам, в Facebook продолжают отвечать ведомству, что рассматривают варианты исполнения закона. При этом до конца года Роскомнадзор проверять соцсеть не собирается.

"А в 2018 году подумаем", — сказал Жаров.

Он также рассказал, что другой популярный ресурс — сервис микроблогов Twitter — направил в Роскомнадзор официальное письмо, в котором назвал срок полной локализации баз данных своих пользователей в России — 2018 год.

"Но мы, как всегда, исходим из позиции доброй воли: поскольку компания написала нам официальное письмо, мы до этого момента ее проверять не будем. А после этого момента мы ее сразу и проверим", — добавил Жаров.

Нет другого варианта

По мнению советника президента по интернету Германа Клименко, слова руководителя Роскомнадзора вовсе не означают, что Facebook непременно закроют в следующем году.

Ноутбук. Архивное фото
© Fotolia / fantom_rd
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"Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал", — сказал Клименко.

Однако, как отметил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, если Facebook не исполнит российское законодательство, то российским властям не останется другого варианта, кроме блокировки. 

"Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения каких-то технических мероприятий, — в таком случае, думаю, законодатель нам не оставит каких-то иных путей, кроме как применять такие меры, как блокировку", — сказал министр. 

Позиция Кремля

Смартфон
© Fotolia / kantver
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Facebook, будучи коммерческой компанией, зарабатывает деньги в России, и делать это она должна в соответствии с российскими законами.

При этом он отметил, что в Кремле считают некорректным оценивать пользу или вред от работы Facebook в России.

"Было бы некорректно <…> делать какие-то оценки работы, пусть большой, но отдельно взятой компании", — сказал пресс-секретарь.

LinkedIn и мессенджеры

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, заблокированной в России оказалась сеть деловых контактов LinkedIn. 

Терраса на крыше здания, где расположен офис компании LinkedIn в Сан-Франциско, США. Архивное фото
© AP Photo / Eric Risberg
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Жаров отметил, что пока решения о разблокировке LinkedIn нет, поскольку ее новый акционер — корпорация Microsoft — готов рассматривать этот вопрос после окончательного закрытия сделки по приобретению соцсети.

"Они сказали, что "процедура вступления в собственность достаточно длительная, вот как она завершится, так мы и будем думать, что делать", — рассказал глава Роскомнадзора.

По его мнению, LinkedIn пока просто теряет время, а вместе с ним — фатально теряет российскую аудиторию.

"Даже если решение потом будет принято о возвращении, аудиторию придется завоевывать снова, с нуля по сути дела", — считает Жаров.

Рабочий стол. Архивное фото
© Fotolia / lenetsnikolai
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Что касается заблокированных на сегодня мессенджеров, таких как Zello, BlackBerry, Line и WeChat, то глава Роскомнадзора не исключил, что их могут разблокировать.

По его словам, японский мессенджер Line — еще раз попросил прислать требования. "Есть основания полагать, что в ближайшее время они из-под блокировки выйдут, поскольку, как я пониманию из результатов переговоров, они намерены соблюсти этот закон", — сказал Жаров.

Он также напомнил, что в октябре в Роскомнадзор по этому же вопросу приедут представители мессенджера BlackBerry. "Я очень надеюсь на положительный результат", — сказал глава ведомства.

В Госдуме надеются на лучшее

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выразил надежду, что до блокировки Facebook дело не дойдет, а ситуация вокруг компании разрешится в интересах пользователей.

"Единственно верный дальнейший сценарий — это выполнение администрацией соцсети требований российского законодательства, как это уже происходит в отношении запрещенной информации на территории Российской Федерации", — сказал журналистам Левин.

Он отметил, что в этом вопросе Facebook имеет позитивный опыт взаимодействия с Роскомнадзором и его необходимо распространить и на реализацию закона о персональных данных.

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