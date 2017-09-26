Топилин рассказал, сколько средств потребуется для индексации пенсий

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Порядка 200 миллиардов рублей потребуется на индексацию страховых пенсий на 3,7% в 2018 году, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Порядка 200 миллиардов", — ответил министр на вопрос о том, какие средства потребуются на индексацию пенсий на 3,7% с 1 января.

Ранее Топилин по итогам обсуждения бюджета на ближайшие три года сообщил, что страховые пенсии в РФ в следующем году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц — на 3,7% с 1 января. Другие социальные выплаты при этом, по словам министра, проиндексируют традиционно с 1 февраля и на фактическую инфляцию, которая, согласно последнему прогнозу МЭР, составит по итогам 2017 года 3,2%.