Борисов: Якутия завершает программу строительства станций цифрового вещания

ЯКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Якутия до конца 2017 года завершит реализацию региональной составляющей ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", — сообщил РИА Новости глава республики Егор Борисов.

"Мы только что запустили новую станцию цифрового эфирного телерадиовещания в селе Октёмцы Хангаласского улуса. Она позволит жителям четырёх сёл — Октёмцев, Техтюра, Чапаево и Улах-Ана —бесплатно смотреть 10 телевизионных каналов и слушать цифровое радио в отличном качестве. Всего на территории Якутии с начала реализации ФЦП в 2013 году запущено 148 станций, которые обеспечивают цифровым телевидением и радио 260 населённых пунктов. До конца года осталось сдать еще 63 станции, и мы это сделаем", — сказал Борисов.

Как уточнили в пресс-службе главы и правительства Якутии, по завершении реализации федеральной целевой программы на территории республики возможность приёма высококачественных бесплатных цифровых каналов получат 95% жителей.

"В Якутии, несмотря на удалённость и сложные климатические условия, успешно реализуется задача по формированию цифровой экономики, поставленная президентом России", — подчеркнул Борисов.

Реализацией программы на территории Якутии занимается ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", подрядчиком является АО "Компания ТрансТелеКом", которая эксплуатирует и обслуживает одну из крупнейших в стране волоконно-оптических наземных линий протяжённостью более 76 тысяч километров. Каждая станция, возведённая в Якутии, является уникальной по причине масштабов территории региона, особенностей климата и транспортных условий, добавили в пресс-службе.

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