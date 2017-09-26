Ребенка, которого хотели изъять у инвалидов из Подмосковья, оставят в семье

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ребенок, которого органы опеки Красногорского района Московской области пытались изъять из семьи незрячих родителей, остается в семье, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая попросила генпрокурора Юрия Чайку поручить провести проверки в связи с сообщениями о попытках изъять новорожденного ребенка у семьи незрячих родителей в Красногорске. По ее словам, в августе текущего года сотрудники Красногорской городской больницы №3 попытались изъять новорожденного ребенка у молодой семьи незрячих из-за их инвалидности, апеллируя к позиции органов опеки.

"Маленькая София останется в родной семье", — приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.

"Вопрос к "специалистам", решающим, кому можно, а кому нельзя оставлять детей — может родителям еще нормы ГТО сдавать при рождении ребенка?" — также прокомментировала ситуацию детский омбудсмен.