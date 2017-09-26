Депутат призвал не сокращать финансирование помощи одиноким пенсионерам

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что в федеральном бюджете внутри бюджета пенсионного фонда должно остаться финансирование программы по помощи одиноким пенсионерам.

Фракция "Единая Россия" во вторник проводит круглый стол по вопросам формирования раздела "Социальная политика" при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год.

Исаев рассказал, что внутри пенсионного фонда и его бюджета был сформирован отдельный резерв средств, которые направлялись на "газификацию домохозяйств одиноко проживающих пенсионеров, оказание социальной помощи пенсионерам, на помощь регионам в строительстве и реконструкции домов для престарелых, интернатов, в которых проживают одинокие, не имеющие помощи семьи пенсионеры и инвалиды".

"Мы считаем, что эта программа очень полезна. При сравнительно небольших затратах — это миллиард рублей – которые не индексировались уже много лет, тем не менее оказывает очень существенную помощь, в которой заинтересованы в регионе. Мы настаиваем, что это программа должна быть поддержана, она должна оставаться внутри структуры бюджета пенсионного фонда", — заявил Исаев журналистам.

Он пояснил, что в этом вопросе есть определенный спор с министерством финансов, "но мы считаем, что этот спор может быть решен и преодолён".