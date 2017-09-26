СК проверит случаи угроз коллекторов после "похорон" девочки в Петербурге

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователи Санкт-Петербурга поверяют случаи угроз коллекторов в рамках расследования дела о том, как пожилую женщину-должницу оповестили о "смерти" ее внучки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что 23 сентября сайт одного из телеканалов опубликовал информацию о незаконных действиях коллекторов. Злоумышленники неоднократно запугивали пожилую женщину, которая взяла заем в одной из микрофинансовых организаций Санкт-Петербурга. Отмечается, что в конце концов коллекторы известили ее о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. Данный факт вызвал широкий общественный резонанс.

Центральный аппарат СК по поручению главы ведомства взял на контроль данную ситуацию.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту угроз со стороны коллекторов в адрес пожилой женщины. Кроме того, следователями проверяется информация о других подобных эпизодах", — говорится в сообщении.

Как отметили в СК, 23 сентября СМИ сообщили, что коллекторы угрожали семье петербуржца, а также повредили его имущество. При этом ни мужчина, ни члены его семьи денег в долг не брали, а сестра пострадавшего является подругой должницы. Отмечается, что, по словам мужчины, что на странице в соцсетях одного из предполагаемых коллекторов опубликованы фотографии десяти детей с крестами на лице.

"Данная информация будет проверена в рамках уже возбужденного уголовного дела. По предварительной информации, в обоих случаях речь идет об одних и тех же злоумышленниках", — добавляется в сообщении.