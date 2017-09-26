Власти Дагестана планируют включить каспийского тюленя в Красную книгу

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Дагестана подготовят документы для включения исчезающего каспийского тюленя (нерпы) в Красную книгу Российской Федерации, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии республики Марат Алиомаров.

Во вторник в Москве прошла презентация концепции проекта создания Международного центра изучения и реабилитации каспийского тюленя (нерпы) в российской акватории Каспийского моря в Махачкале. Инициаторами выступили автономная некоммерческая организация "Центр природы Кавказа", Международный фонд изучения и реабилитации морских млекопитающих (Нидерланды), правительство Дагестана и Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета. Центр планируется построить до конца года.

"За последнее столетие численность этого вида сократилась почти в 10 раз. На наш взгляд, это серьезный показатель для того, чтобы начать реализовывать специальный комплекс мер, направленный на стабилизацию ситуации. В этой связи считаю, в частности, крайне важным включение каспийского тюленя в Красную книгу РФ", — сообщила генеральный директор АНО "Центр природы Кавказа" Рената Шюшайте.

После презентации проекта между его инициаторами подписано соглашение о сотрудничестве в рамках создания и развития центра.

"В рамках соглашения будет подготовлен материал для внесения каспийского тюленя в Красную книгу Российской Федерации, кроме того, будет оказана помощь в выделении земли для строительства центра (изучении и реабилитации каспийского тюленя)", — сказал Алиомаров.

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