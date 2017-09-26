Власти Дагестана планируют включить каспийского тюленя в Красную книгу

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Власти Дагестана подготовят документы для включения исчезающего каспийского тюленя (нерпы) в Красную книгу Российской Федерации, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии республики Марат Алиомаров.
"За последнее столетие численность этого вида сократилась почти в 10 раз. На наш взгляд, это серьезный показатель для того, чтобы начать реализовывать специальный комплекс мер, направленный на стабилизацию ситуации. В этой связи считаю, в частности, крайне важным включение каспийского тюленя в Красную книгу РФ", — сообщила генеральный директор АНО "Центр природы Кавказа" Рената Шюшайте.
После презентации проекта между его инициаторами подписано соглашение о сотрудничестве в рамках создания и развития центра.
"В рамках соглашения будет подготовлен материал для внесения каспийского тюленя в Красную книгу Российской Федерации, кроме того, будет оказана помощь в выделении земли для строительства центра (изучении и реабилитации каспийского тюленя)", — сказал Алиомаров.