Новосибирская область планирует сократить квоты для мигрантов

НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Новосибирской области планируют в 2018 году сократить квоты на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории региона с 4 до 3 тысяч, сообщает во вторник пресс-служба облправительства.

Вопрос регулирования миграционных процессов был затронут на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Новосибирской области под руководством губернатора Владимира Городецкого. Также на совещании обсудили развитие программного комплекса "Безопасный город".

"Региональное правительство готовит предложения МВД России по установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание на территории Новосибирской области на предстоящий год. На протяжении нескольких лет квота оставалась неизменной и составляла 4 тысячи разрешений. На 2018 год подготовлены предложения на установление квоты в количестве 3 тысяч разрешений", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что взаимодействие областного правительства с главком МВД и другими заинтересованными областными органами госвласти, общественными объединениями соотечественников и национальными диаспорами "обеспечивает отсутствие негативного влияния на региональный рынок труда иностранной рабочей силы".

Сегодня Новосибирская область является привлекательной для проживания, работы, обучения и ведения бизнеса, что подтверждается успешной реализацией госпрограммы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников. С 2009 по 2012 год по этой программе в область переехали около 6 тысяч соотечественников, а с 2013 года по сегодняшний день — почти 28 тысяч соотечественников из 26 стран мира. В основном это Казахстан (70%), Украина (7%), Узбекистан (4%).