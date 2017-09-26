Поклонская назвала абсурдной жалобу адвоката Учителя на нее

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская назвала абсурдным обращение адвоката режиссера Алексея Учителя в думскую комиссию по этике с жалобами на нее.

Ранее в СМИ сообщалось, что адвокат Учителя, снявшего фильм "Матильда", против которого выступает Поклонская, пожаловался в комиссию Думы по этике на действия парламентария, подрывающие, по его мнению, статус депутата.

"Все подобные абсурдные заявления – это предчувствие публичного разоблачения и обнародования истинных обстоятельств создания фильма и реализации проекта "Матильда". По поводу корысти, господин "адвокат", это не ко мне. Вы снова перепутали! В части корысти и незнания законов, не судите по себе, уважаемый "адвокат", — заявила Поклонская РИА Новости.

Помимо этого Поклонская порекомендовали адвокату Учителя изучить Доктрину информационной безопасности РФ.

"Вы наверняка не знакомы с ней. Иначе подсказали бы своему клиенту, что он грубо нарушает ее основы и принципы своим "историческим блокбастером" "Матильда", названным историками "вымыслом самого дурного вкуса", — заключила депутат.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том что это "обычный художественный фильм".