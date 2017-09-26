Почти 30 миллионов россиян нуждаются в улучшении питания, считают эксперты

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Почти 30 миллионов россиян нуждаются в улучшении питания, их рацион лишь на 66% удовлетворяет рекомендованному уровню по калориям и набору продуктов, считают эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

Минпромторг несколько лет назад выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты — свежие, скоропортящиеся, отечественные.

"Нам представляется, что вводить программу в том или ином виде нужно обязательно. В 2016 году, по данным Росстата, 13,5% населения имели доходы, не обеспечивающие достижение прожиточного уровня. Нужно ли ориентироваться именно на эту группу? Очевидно, что число нуждающихся больше. Данные показывают, что у 10% беднейших граждан набор продуктов по стоимости составляет только 52,6% от рекомендованного Минздравом набора, у следующих 10 — 66%", — отмечается в докладе.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности в РФ гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.

"Это означает, что нужно ориентироваться не на 13,5% населения страны, а хотя бы на 20%, которые пока могут себе обеспечить питание на уровне не более 66% от рекомендованного набора питания, что по калорийности близко к рациону, который требует обязательного улучшения. Это уже около 29 миллионов человек", — отмечают эксперты.

По их мнению, нужно искать и другие пути снижения экономических барьеров доступа к продовольствию, например, заниматься вопросами роста доходов населения, снижения цен на продовольствие, которое нередко еще дороже импортных аналогов.