Красноярские дольщики начали голодовку в недостроенном доме

КРАСНОЯРСК, 26 сен — РИА Новости. Красноярские обманутые дольщики начали голодовку в недостроенном доме, сообщила РИА Новости представитель инициативной группы Юлия Долгова.

"По адресу Грунтовая, 28а началась голодовка обманутых дольщиков. Начали в пятницу три человека, а сейчас голодает пять человек. Акция протеста в палаточном городке напротив краевой администрации также продолжается", — сказала Долгова.

В минувшую среду группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание правительства края. Сейчас количество палаток выросло до девяти. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств.

По их словам, объективная информация о ситуации в регионе не доносится до Москвы. Дольщики дежурят в палатках посменно. В инициативной группе заявили, что в Красноярске и пригородах насчитывается около 3 тысяч обманутых дольщиков, а вместе с членами семей — более 10 тысяч человек. В минувший четверг дольщики заявили, что будут стоять минимум неделю — на 28 сентября назначено заседание профильного комитета в красноярском заксобрании.

Долгова также сообщила, что группа протестующих в палаточном городке столкнулась с новой проблемой — в Красноярске выпал снег и существенно похолодало. В палатках ночью холодно, люди обогреваются с помощью газового обогревателя. В данный момент протестующие ищут возможности выделения теплой зимней палатки.

Как ранее сообщала пресс-службы краевого правительства, на прошлой неделе представители исполнительной и законодательной власти региона встретились с дольщиками. Депутаты горсовета Красноярска предложили принять законопроект, который может помочь при поддержке проблемных строек. Однако представители дольщиков и заксобрания выразили сомнения в действенности предложенного проекта. На встрече было решено проработать вопрос более детально — 28 сентября в заксобрании состоится очередная встреча, где в документ будут внесены предложения краевых профильных ведомств, депутатов и дольщиков.