В Тюменском госуниверситете откроется институт социально-гуманитарных наук

ТЮМЕНЬ, 26 сен — РИА Новости. Институт социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета начнет работу с 1 октября. В настоящее время в вузе разрабатывается программа для студентов гуманитарного профиля, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Новая структура возникла в результате слияния института филологии и журналистики и института истории и политических наук. Ни кафедральная структура, ни численность профессорско-преподавательского состава не претерпит изменений. Студенты по окончании обучения получат диплом о высшем образовании государственного образца", — сказал собеседник агентства.

По словам ректора ТюмГУ Валерия Фалькова, одна из главных причин объединения двух институтов — назревшая необходимость трансформации гуманитарных направлений, определения их будущего места в университете.

"Нам предстоит проделать большую работу по трансформации гуманитарного образования в эпоху информационных технологий. Уже идет разработка уникальной программы для всех студентов вуза, обсуждаются новые направления подготовки и магистерские программы", — сказал Фальков.

По информации пресс-службы губернатора, международный совет проекта "5-100", направленного на повышение конкурентоспособности российских вузов, участником которого является ТюмГУ, рекомендовал университету найти для своих гуманитарных направлений задачи и партнеров, которые позволят им выйти на мировой уровень.

"Повышение качества образования, научных исследований в тюменских университетах и общей конкурентоспособности региональной высшей школы — вот основная цель проводимых сегодня преобразований", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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