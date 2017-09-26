ОНФ выявил признаки сговора в сфере закупок питания в соцучреждениях

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт в рамках проекта "За честные закупки" проверил более 7,5 тысячи контрактов в сфере закупок питания в социальные учреждения — детсады, школы и больницы — в 10 регионах России и выявил в ряде субъектов признаки сговоров и мошеннических схем, заявил во вторник координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта.
Данные, полученные ОНФ, вошли во всероссийскую "Карту картелей" в сфере закупок питания в соцучреждения, первая часть которой была представлена в Москве во вторник.
"В ходе работы над составлением карты мы выявили признаки картелей и сговоров компаний в Пермском крае, Псковской и Свердловской областях. Некоторые данные по фирмам еще двух регионов — Ульяновской и Волгоградской областей — мы уже представляли ранее", — сказал Гетта на пресс-конференции.
По его словам, в Ульяновской области со сменой подрядчика, поставлявшего питание в детсады, школы и больницы, в ОНФ стали поступать "многочисленные жалобы родителей, например, на плесень в еде детей".
"Проверка выявила, что подрядчик только за 2017 год заключил 80 контрактов на более чем 1,5 миллиарда рублей. В Волгоградской области под подозрение попали контракты, заключенные с 2011 по 2017 годы на сумму 3,18 миллиарда рублей с участием пяти индивидуальных предпринимателей, там тоже схема была отработана — эти ИП по очереди выигрывали конкурсы, сменяя друг друга по кругу", — добавил представитель ОНФ.
Гетта сообщил, что до конца года будут проверены на предмет картелей и сговоров в сфере закупок питания в соцучреждениях все регионы России, а "Карта картелей" будет дополнена. Полученную в ходе проверок информацию передадут в ФАС, добавил представитель ОНФ.
В свою очередь руководитель управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщил, что ФАС выявила нарушения при заключении контрактов на поставки питания в социальные учреждения в 14 регионах.
"В этой сфере антиконкурентные соглашения при поставках продуктов питания для государственных нужд, это социальные учреждения, это детские сады, школы и больницы, выявлены на территории 14 регионов, это более 200 аукционов с начальной стоимостью более 600 миллионов рублей… За первое полугодие 2017 года возбудили 205 дел о картелях", — сказал Тенишев.