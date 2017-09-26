Жизнь после селей: Приэльбрусье возвращается к жизни после ударов стихии

ТЫРНЫАУЗ/ЭЛЬБРУС (Кабардино-Балкария), 26 сен – РИА Новости. Высокогорный Эльбрусский район Кабардино-Балкарии восстанавливают после схода двух мощных селей, один из которых стал самым крупным за последние 50 лет. О последствиях схода селей, о том, как идет восстановление и сколько на него потребуется средств, корреспонденту РИА Новости рассказали представители местных властей.

Город спас селепропускной лоток

Грязевой поток, сошедший по склону ущелья Адыл-Су, разрушил часть федеральной дороги, ведущей в Приэльбрусье, отрезав пять населенных пунктов, и нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Кроме того, во время схода селя погибли три человека, в том числе глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев.

Первый сель, вызванный таянием ледников, сошел по пойме реки Герхожан-Су на районный центр Тырныауз 14 августа. По данным ученых, выброс селевого потока составил около 600 тысяч кубометров, а общая масса отложения селя — 300 тысяч кубометров. Селевым потоком снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный — Азау. На территории района был объявлен режим ЧС муниципального уровня. В превентивных целях спасатели две ночи подряд эвакуировали жильцов нескольких многоэтажных домов. Утром 16 августа селевой поток значительно снизился, и жители вернулись в свои дома.

"Селевой поток перекрыл реку Баксан, в результате в первые часы оказались затоплены подвальные помещения шести домов. Задача стояла оперативно, в течение трех-четырех дней, расчистить русло, чтобы не допустить подтопление Тырныауза. Мы прорыли аварийный лоток, чтобы сбросить основную массу воды, которая шла по Баксану, и ее уровень стал падать. С поставленной задачей мы справились", — рассказывает глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Эльбрусского район Глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов © Фото предоставлено пресс-службой администрации Эльбрусского район Глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов

От более серьезных последствий селя город спас построенный в начале 2000 годов специальный селепропускной лоток длиной 1500 и глубиной 7 метров. Он оказался заполнен селевыми отложениями на пять метров.

"Сразу после этого мы расчистили часть лотка, это было очень важно. Если бы вовремя не успели это сделать, то селевой поток, который потом сошел с Адыл-Су, мог бы привести к катастрофическим последствиям", — отмечает Залиханов.

"Само географическое расположение Эльбрусского района таково, что с любого ущелья можно ждать летом сходов селевых потоков, а зимой – лавин. Население уже как-то привыкло к этому. По мере возможности мы совместно с различными министерствами и ведомствами, учеными Высокогорного геофизического института и МГУ ведем наблюдения за этими процессами, чтобы в случае опасности вовремя предупредить людей и избежать массовых разрушений", — добавил руководитель района.

Ночной удар стихии

Второй сель – более мощный и разрушительный — сошел в ночь на 1 сентября с ущелья Адыл-Су после того, как из-за сильных дождей произошел прорыв высокогорных ледниковых Башкаринских озер. "Это одно из самых живописных ущелий в Приэльбрусье, где по обе стороны реки Адыл-Су располагаются и палаточные, и ведомственные лагеря. Хорошо, что сель сошел ночью, так как в это время в ущелье было мало туристов, иначе жертв могло быть гораздо больше", — говорит Залиханов.

Жертвами селя стали три человека – житель селения Верхний Баксан Заур Теммоев, охранник турбазы "Джантуган" Магомед Узденов и глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев. Последнего искали дольше всех – десять дней — и в итоге нашли неподалеку от места падения в воду.

"Мусса был в отпуске, когда это все случилось, находился дома в поселке Нейтрино. Ему позвонили, сказали, что что-то происходит, и он вместе с еще одним местным жителем решил направиться в Эльбрус, чтобы узнать все на месте. Но не доехали, их "Нива" просто провалилась с дороги в воду. Мужчине, что был за рулем, удалось спастись, его потоком вынесло из салона, а Муссу нашли только через десять дней", — вспоминает депутат Совета местного самоуправления поселка Эльбрус Мухамад Османов.

Пять сел отрезало от мира

Селевой поток привел к серьезным обвалам дорожного полотна на четырех участках федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, начиная от поселка Нейтрино и до ущелья Адыл-Су. Было повреждено 11 пешеходных, скотопрогонных и автомобильных мостов, берегоукрепительные сооружения. Также была нарушена грунтовая береговая линия в трех селах, работа канализационного коллектора, элементы холодного водоснабжения. В районе был введен режим ЧС.

"В итоге пять сельских поселений оказались отрезанными от районного центра. Но благодаря тому, что с первого дня руководить операцией взялся лично глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, нам в течение трех суток удалось восстановить дорогу, обеспечить проезд в обе стороны, восстановить газо-, электро- и водоснабжение", — отмечает Залиханов.

По словам депутата Османова, в селах были повреждены мосты, газовые трубы, дорога. "Наверху, где озеро сорвалось, технику, вагончики жилые снесло. В поселке Эльбрус подмыло горнолыжную спортшколу, мини-футбольное поле, у пограничников – вертолетную площадку. Сейчас будем смотреть, решать с помощью ученых, как сделать так, чтобы подобное не повторялось" — рассказывает он.

Помощь с земли и воздуха

По данным МЧС, в Эльбрусском районе работала группировка сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в состав которой входило 480 человек. Вертолеты МЧС совершили 75 рейсов и перевезли более 1200 человек, попавших в зону чрезвычайной ситуации. В основном это были туристы, у которых заканчивался срок пребывания в Приэльбрусье, и им нужно было попасть в аэропорт или на железнодорожный вокзал. Также в отрезанные от райцентра села было доставлено более 50 тонн продуктов питания и питьевой воды.

"Благодаря этому люди практически не ощутили, что они отрезаны, что в чем-то нуждаются. Никто не поддался панике, наоборот, все с пониманием отнеслись к тому, что происходит. Вот за это понимание и выдержку, которую они проявили, я бы и хотел поблагодарить жителей района", — подчеркивает глава администрации.

По его словам, помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации оказала вся республика, но особенно Залиханов выделил соседей из Баксана и Баксанского района, Черекского района и Нальчика, а также из Карачаево-Черкесии.

"Нам эта помощь очень нужна была. Исходя из этого, можно судить, что и Кабардино-Балкария, и наше государство в целом – едино. Когда в таких случаях тебя не оставляют один на один с бедой, именно в этом и проявляется единение, дружба и сила", — уверен руководитель района.

Поручения президента

Об ущербе, который нанес сель, он говорит, что точные цифры пока назвать трудно, но речь может идти о сотнях миллионов рублей. "Глава республики Юрий Коков доложил о ситуации президенту страны Владимиру Путину, и он дал поручения – подготовить проектно-сметную документацию для восстановления. Сейчас эта работа уже находится на завершающей стадии", — добавляет Залиханов.

Главной задачей на ближайшее время он называет полное восстановление поврежденных участков федеральной дороги. "На сегодняшний день все четыре участка дороги, можно сказать, восстановлены. Но работа продолжается, она не останавливалась ни на один день. Где-то мы дорогу расширяем, где-то укрепляем, берегоукрепительные, селезащитные работы проводим. Все это делается в комплексе, чтобы привести трассу в нормативное состояние", — добавляет глава администрации.

Властям также предстоит работа по восстановлению дороги, ведущей в ущелье Адыл-Су, на которую пришелся основной удар стихии.

"Первый самый серьезный обрыв был при въезде в ущелье Адыл-Су, там дорога уже восстановлена, до альплагеря "Шхельда" есть проезд уже. Дальше есть еще несколько серьезных обрушений. В связи с тем, что это зона ответственности национального парка "Приэльбрусье", сейчас идут согласования, чтобы продолжить там работу. Именно в том виде, какой эта дорога была, наверное, не получится сделать, но, думаю, восстановим проезд по ней в кратчайшее время", — отмечает Залиханов.

Расширить трассу и обеспечить безопасность

В самом Приэльбрусье сейчас низкий сезон, туристов не так много, идет спокойная, размеренная жизнь. Зато довольно много дорожной техники и рабочих, которые занимаются восстановлением трассы. В обеденный перерыв строители съезжаются в придорожное кафе в поселке Эльбрус, где яблоку негде упасть.

"Мы здесь еще с лета работаем, — рассказывает один из рабочих по имени Аслан. – К началу сентября сделали новую дорогу от поселка Терскол до поселка Эльбрус, ее собирались торжественно открывать, но тут эта беда с селем произошла. Теперь работаем над расширением и выравниванием поврежденных участков трассы. Нам поставили задачу довести ширину проезжей части, которая сейчас составляет шесть метров, до десяти метров. Потом уже будут одевать ее в асфальт".

На вопрос о возможном повторении селя, Залиханов говорит, что не может давать какие-то прогнозы. "Нужно быть готовым ко всему. Еще раз говорю, район так расположен, что в любое время можно ожидать сюрпризов от природы и погоды. Мы уже начали работать над тем, чтобы если, не дай Бог, будет повторение, минимизировать последствия. Русло реки Баксан завалено деревьями, и даже если просто подъем воды произойдет, они могут забиться под мостами и привести к разрушениям. Поэтому, начиная с Тырныауза и до Адыл-Су, мы начали работу по расчистке русла реки", — подчеркивает он.

Среди первоочередных задач Залиханов назвал налаживание стабильной работы объектов газоснабжения по постоянной схеме.

"Сейчас функционирует временный газопровод. А времянка есть времянка, в зимний период может не хватить объема газа, который по ней поступает. Поэтому до конца недели газовики собираются врезаться в основную рабочую магистраль. Каждое наше действие отслеживается главой республики, я ежедневно получаю от него поручения, и мы четко их придерживаемся", — заявляет глава района.

Он отметил, что делается все возможное, чтобы обеспечить комфорт туристов в зимний сезон.

"Что касается обеспечения теплом жителей района, мы идем по дорожной карте, думаю, успеем до наступления холодов. Зимой к нам приезжают со всего мира покататься на лыжах. И несмотря на стихию, хочется подготовиться к сезону по высшей мерке, чтобы пребывание в Приэльбрусье для туристов было комфортным и безопасным", — рассказал глава администрации Эльбрусского района.

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