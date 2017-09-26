На Колыме земли под "дальневосточный гектар" расширили на 16 млн га

МАГАДАН, 26 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области расширили площадь земель, которые будут выдавать под "дальневосточный гектар", на 16 миллионов гектаров, сообщает правительство региона.

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34.0% А можно полгектара, но в Сочи?

32.7% Это все авантюра какая-то

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Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

"Почти на 16 миллионов гектаров расширены земли под "дальневосточные гектары" в Магаданской области. В рамках работы по пересмотру территорий земель, выдаваемых под программу "Дальневосточный гектар", в Магаданской области открыты защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей, федеральных и региональных автомобильных дорог общего пользования на общей площади более 67 тысяч гектаров. Всего открыты для предоставления земельные участки на землях лесного фонда площадью 15,989 миллионов гектаров", — говорится в сообщении.

Поясняется, что корректировка зон ведется во всех дальневосточных регионах. Она должна завершиться к 1 октября.

"Открытие новых земель в качестве охотничьих угодий для получателей дальневосточного гектара сделает эту программу более привлекательной. Некоторые охотники планируют таким образом получить бесплатно в собственность участки земли, которые они уже обустроили много лет назад и успешно используют во время сезонов охоты. Там организованы подъезды, построены охотничьи избушки. Справедливо, что хозяином земли станет тот, кто заботился о ней долгие годы", — цитирует правительство Колымы губернатора Владимира Печеного.

Всего в Магаданской области поступило более 1,8 тысячи заявок на получение "дальневосточного гектара". Оформлено в пользования 1280 участков общей площадью 838,85 гектаров. Площадь земли, предоставляемой в рамках программы, станет известна, когда дальневосточные регионы примут соответствующие законодательные акты. По предварительным оценкам, на Дальнем Востоке могут быть открыты более 120 миллионов гектаров.