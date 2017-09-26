На Колыме земли под "дальневосточный гектар" расширили на 16 млн га

МАГАДАН, 26 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области расширили площадь земель, которые будут выдавать под "дальневосточный гектар", на 16 миллионов гектаров, сообщает правительство региона.
3.9%Конечно! Уже подаю заявку
9.3%В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого
34.0%А можно полгектара, но в Сочи?
32.7%Это все авантюра какая-то
20.1%Спасибо, лучше уж вы к нам
"Почти на 16 миллионов гектаров расширены земли под "дальневосточные гектары" в Магаданской области. В рамках работы по пересмотру территорий земель, выдаваемых под программу "Дальневосточный гектар", в Магаданской области открыты защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей, федеральных и региональных автомобильных дорог общего пользования на общей площади более 67 тысяч гектаров. Всего открыты для предоставления земельные участки на землях лесного фонда площадью 15,989 миллионов гектаров", — говорится в сообщении.
Поясняется, что корректировка зон ведется во всех дальневосточных регионах. Она должна завершиться к 1 октября.
Всего в Магаданской области поступило более 1,8 тысячи заявок на получение "дальневосточного гектара". Оформлено в пользования 1280 участков общей площадью 838,85 гектаров. Площадь земли, предоставляемой в рамках программы, станет известна, когда дальневосточные регионы примут соответствующие законодательные акты. По предварительным оценкам, на Дальнем Востоке могут быть открыты более 120 миллионов гектаров.