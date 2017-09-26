В Москве на нескольких улицах ограничат движение транспорта

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Москве в ближайшие дни из-за строительства и реконструкции инженерных сетей, а также проведения спортивных мероприятий, движение автомобилей временно ограничат на нескольких улицах, сообщает сайт mos.ru.

С 1 по 15 октября и с 1 по 16 ноября круглосуточно будет недоступна одна полоса по улице Николая Старостина от дома 8 до дома 7, а с 16 по 30 октября — по одной полосе в каждом направлении.

По 20 декабря водители не смогут проехать по одной полосе в Чапаевском переулке от проезда Аэропорта до 2-й Песчаной улицы, по проезду Аэропорта от дома 8 до дома 6, по улице Викторенко от проезда Аэропорта до дома 4, корпуса 1 и по улице Острякова от улицы Викторенко до дома 6.

До 13 ноября ограничат движение по одной полосе на Родниковой улице от дома 2, строения 1 до дома 18. Там временно расширят оставшуюся проезжую часть.

1 октября с 12:00 до 17:00 перекроют проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-ю Песчаную улицу от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.