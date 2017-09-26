Керченская переправа приостановила работу из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Керченская паромная переправа остановлена из-за сильного ветра и шторма как минимум на сутки, по обе стороны пролива в ожидании скопились более 50 автобусов с пассажирами, 200 легковых и 100 грузовых автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора переправы "Морская Дирекция".

"В понедельник вечером работа паромной переправы была прервана из-за сильного ветра (до 25 метров в секунду) и шторма. Согласно прогнозу, улучшение погодных условий произойдет через сутки-двое", — сообщили в "Морской дирекции".

Работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде. После 10 часов простоя переправы в порту "Кавказ" скопилось более 40 автобусов, 100 легковых и 50 грузовых автомобилей. В порту "Крым" открытия сообщения ждут 10 автобусов, более 100 легковых автомобилей и около полусотни грузовиков, сообщили в дирекции.

Там напомнили, что об ухудшении погодных условий предупреждали заранее. "Морская Дирекция" просит водителей воздержаться от поездок через переправу до четверга.

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