Юрист оценил предложение МВД о наказании нарушителей ПДД на основании видео

Сотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото

Сотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Современные способы доказывания, в том числе видеозаписи нарушения Правил дорожного движения (ПДД), могут и должны использоваться для привлечения к ответственности нарушителей, заявил РИА Новости адвокат Сергей Горбачев, управляющий партнер "Легис Групп".

Ранее в понедельник на сайте кабмина РФ появилась информация о том, что МВД РФ предлагает дать возможность сотрудникам Госавтоинспекции наказывать водителей, совершивших административное правонарушение, имея для этого в качестве основания только лишь видео нарушения от граждан, зарегистрированных на Едином портале госуслуг.

"Как бы то ни было, современные способы доказывания могут и должны использоваться в любом процессе, особенно связанном с возможностью применения наказания", — сказал Горбачев.

Кроме того, по его словам, правовое регулирование способов, упрощающих доказывание по делам административных правонарушениях способно ускорить пополнение бюджета за счет штрафов, оплачиваемых сознательными гражданами под гнетом неопровержимых видеоулик.

"Тем не менее, важно, чтобы и права, как ни странно, правонарушителей, были должным образом защищены и гарантированы государством. А вот для этого, как раз, и потребуется установить исчерпывающие и однозначно толкуемые требования к видеодоказательствам с точки зрения их допустимости и относимости именно к тому самому инкриминируемому административному деянию", — подчеркнул юрист.

Он считает, что процедурные вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы при наличии малейшего сомнения в подлинности видеодоказательства дело об административном правонарушении могло быть оперативно пересмотрено, а государство позаботилось бы о формулировании технических требований к системам видеорегистрации, показания которых могут быть использованы при рассмотрении дела.

"Не думаю, что сам по себе способ видеофиксации именно в силу непубличного характера (никто не ожидает, что он попадется), способен серьезно повлиять на уменьшение количества правонарушений, но нельзя исключать и того, что все произойдет в точности до наоборот", — добавил собеседник агентства.