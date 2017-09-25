Юрист оценил предложение МВД о наказании нарушителей ПДД на основании видео

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Современные способы доказывания, в том числе видеозаписи нарушения Правил дорожного движения (ПДД), могут и должны использоваться для привлечения к ответственности нарушителей, заявил РИА Новости адвокат Сергей Горбачев, управляющий партнер "Легис Групп".
Ранее в понедельник на сайте кабмина РФ появилась информация о том, что МВД РФ предлагает дать возможность сотрудникам Госавтоинспекции наказывать водителей, совершивших административное правонарушение, имея для этого в качестве основания только лишь видео нарушения от граждан, зарегистрированных на Едином портале госуслуг.
"Как бы то ни было, современные способы доказывания могут и должны использоваться в любом процессе, особенно связанном с возможностью применения наказания", — сказал Горбачев.
"Тем не менее, важно, чтобы и права, как ни странно, правонарушителей, были должным образом защищены и гарантированы государством. А вот для этого, как раз, и потребуется установить исчерпывающие и однозначно толкуемые требования к видеодоказательствам с точки зрения их допустимости и относимости именно к тому самому инкриминируемому административному деянию", — подчеркнул юрист.
58.0%Да, если нарушителей действительно будут наказывать
21.7%Нет, считаю это доносительством
20.3%Зависит о того, насколько это будет удобно в техническом плане
"Не думаю, что сам по себе способ видеофиксации именно в силу непубличного характера (никто не ожидает, что он попадется), способен серьезно повлиять на уменьшение количества правонарушений, но нельзя исключать и того, что все произойдет в точности до наоборот", — добавил собеседник агентства.