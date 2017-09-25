МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МВД России приняло участие в международной операции с кодовым названием "Пангея" по противодействию фальсификату и контрафакту лекарств и медицинских изделий; по данным ведомства, количество нелегальных продаж лекарств в интернете в РФ выросло в два раза за последние три года, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, операция "Пангея" — масштабное мероприятие, организованное Генеральным секретариатом Интерпола совместно с Всемирной таможенной организацией, которое проводится ежегодно с 2008 года.

"Сотрудники МВД России приняли участие в международной операции с кодовым названием "Пангея", направленной на противодействие торговле в сети Интернет незарегистрированными, фальсифицированными и контрафактными лекарственными средствами и медицинскими изделиями", — сказала Волк.

На территории России участие в операции помимо МВД приняли Федеральная таможенная служба РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и их региональные подразделения.

"В настоящее время правоохранительными органами во всем мире принимаются неотложные меры по борьбе с продажей фальсифицированных и нелегальных лекарственных препаратов на международном уровне. За последние три года, несмотря на официальный запрет на торговлю на территории России лекарственными средствами в сети Интернет, объем рынка в этой сфере вырос более, чем в два раза", — сообщила Волк.

В ведомстве назвали масштаб присутствия опасной продукции в интернете "угрожающим". По словам, Волк совместными усилиями правоохранительных органов во всем мире изъято около 25 миллионов потенциально опасных медицинских препаратов, в сети Интернет проведена проверка более 7 тысяч сайтов, осуществляющих торговлю нелегальными лекарственными препаратами, деятельность около 3 тысяч из них прекращена.

"В ходе проведения операции "Пангея" правоохранительные органы РФ были ориентированы на выявление и пресечение преступлений в сфере фармацевтической деятельности, обращено внимание на участившиеся случаи продаж через Интернет-аптеки наркотических средств и психотропных веществ под видом лекарственных препаратов, особый акцент был сделан на необходимости противодействия незаконной продаже препаратов, в состав которых входят опиоиды, в частности — фентанил", — отметила Волк.

Проверки полиции показали, что чаще всего в интернете продают поддельные лекарства для лечения эректильной дисфункции (виагра и ее аналоги), дерматологические препараты, опиоидные анальгетики, презервативы, таблетки для похудения и БАДы, гормональные препараты, а также сильнодействующие психотропные и наркотические средства, оборот которых на территории РФ ограничен.