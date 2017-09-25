Глава ВЦИОМ объяснил, почему не стоит ждать резкого повышения пенсий

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Государство не может радикально повысить пенсии, так как налоги в Пенсионный фонд стали бы непосильными для бизнеса, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Федоров отметил, что на данный момент в России проживают десятки миллионов пенсионеров. С его слов, чтобы повысить их пенсию до уровня средней зарплаты, государству придется увеличить налоговую нагрузку на бизнес, чьи взносы и формируют Пенсионный фонд.

"Я напомню, что бюджет Пенсионного фонда формируется в основном за счет так называемых социальных взносов, то есть тех, которые уплачивают организации за своих работников. И, конечно, если резко повысить эти взносы, то бизнес наш завопит, закричит, кто-то будет вынужден закрыть свое предприятие, потому что баланс будет потерян между доходами и расходами, невыгодно будет просто заниматься бизнесом", — объяснил Федоров.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал официальное обещание не повышать ставки по налогам и сборам до 2018 года. По мнению Федорова, это особенно важно для бизнеса, потому что такое обещание позволяет предпринимателям планировать свою работу, а также повышает их доверие к государству.