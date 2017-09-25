RT претендует на награду AIB AWARDS в трех номинациях

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Новостные репортажи RT, выпуск программы на испанском языке и документальный фильм, снятый телеканалом в формате 360 градусов, вышли в финал премии Ассоциации международного вещания.

В номинации "Срочный новостной выпуск" за победу поборется серия эксклюзивных репортажей из Ливии, в которых корреспондент Уильям Уайтман с линии фронта рассказывал о том, как ливийская армия освобождала город Сирт от террористов ИГ*. Именно во время этих съемок журналисты попали под минометный обстрел.

Выпуск программы на испанском языке "Список Эрика" (La Lista de Erick), в котором главный герой — мексиканский журналист Эрик Фонсека — проводит экскурсию по главному зданию МГУ им. Ломоносова попал в шорт-лист в категории "Искусство и культура".

Документальный фильм "Бегущие за свободой", снятый в инновационном панорамном формате, претендует на победу в номинации "Интерактивный проект". В фильме идет речь о спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа.

Ассоциация международного вещания (The Association for International Broadcasting, AIB) создана в 1993 году. Членами AIB являются ведущие международные теле- и радиокомпании, а также крупнейшие профессиональные объединения. Награды присуждаются в 20 номинациях.

В 2015 году специальную премию AIB Lifetime Achievement Award получил ведущий программ Larry King Now и Politicking на RT America, легендарный тележурналист Ларри Кинг.

Награждение победителей состоится 1 ноября 2017 года в Лондоне.