В Петербурге планируют изменить расположение ларьков в целях безопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга планирует увеличить с 50 до 100 метров расстояние от нестационарных торговых павильонов до станций метрополитена для повышения антитеррористической защищенности подземки, следует из материалов на сайте городского комитета имущественных отношений.

Согласно этим материалам, соответствующие изменения предполагается внести в постановление правительства Петербурга, принятое в декабре 2012 года, которое регламентирует размещение нестационарных торговых объектов.

"Проект… разработан в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей. Проектом вносятся изменения в части увеличения с 50 метров до 100 метров расстояния от наземных вестибюлей станций метрополитена, на котором не могут размещаться нестационарные торговые объекты", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как уточняется в пояснительной записке, требования к расположению торговых точек на расстоянии не ближе, чем 100 метров от станций метрополитена, предполагается распространить, в том числе, на цветочные киоски, павильоны по продаже прессы, а также театральные кассы и кассы, торгующие билетами на общественный транспорт. Также под эти ограничения попадут пункты оказания информационных услуг.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.