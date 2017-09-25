РАО подготовила концепцию развития психологической службы в школах и вузах

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская академия образования (РАО) подготовила концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, которая предполагает разработку моделей психологической помощи школьникам и студентам, а также создание федерального координационного совета психологической службы при Минобрнауки России.
"Концепция развития психологической службы в системе образования определяет цели, задачи, принципы, основные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере развития психологической службы в системе образования Российской Федерации", — говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Единая психологическая служба
Авторы концепции отмечают, что современные научные исследования констатируют неравномерность психического развития у детей, снижение уровня психологического и физического здоровья, увеличение числа обучающихся с хроническими заболеваниями. Кроме того, встает вопрос рисков игровой и интернет-зависимостей, агрессии и антисоциального поведения. Авторы связывают такие изменения в том числе с перестройкой института семьи, расширения доступности СМИ и других ресурсов при низком уровне информационной безопасности для детей, подростков и молодежи.
Предполагается, что служба будет оказывать психологическую поддержку и помогать обучающимся в трудных жизненных ситуациях, содействовать профориентации школьников, их позитивной социализации и коррекции агрессивного, суицидального и противоправного поведения. Кроме того, служба будет развивать их межкультурную компетентность и толерантность, а также заниматься профилактикой ксенофобии, экстремизма и межэтнических конфликтов.
Помимо этого, среди задач психологической службы — пропаганда здорового образа жизни, формирование отрицательного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурению и другим вредным привычкам. Кроме того, согласно документу, психологическая служба будет заниматься помощью школьникам в преодолении тревожности, страхов, фобий, а также аффективных и личностных расстройств.
Также служба будет заниматься психологическим сопровождением одаренных детей для реализации их потенциала, отмечается в концепции.
В результате реализации концепции предполагается разработать и внедрить стандарты оказания психологической помощи различным категориям обучающихся, а также разработать и апробировать модели предоставления многопрофильной помощи на разных уровнях образования: школы, колледжи и техникумы, вузы и дополнительное образование.
"Необходимо разработать нормативно-правовую документацию, регламентирующую внутриведомственные отношения специалистов службы, педагогического сообщества и родителей (законных представителей обучающихся)", — говорится в концепции.
Этапы реализации и финансирование
Согласно концепции, ее реализация рассчитана на два этапа: 2017 — 2020 годы и 2021 — 2025 годы.
Предполагается, что на первом этапе будут разработаны и внесены изменения в законодательство РФ и разработаны нормативные правовые акты, регулирующие деятельность психологической службы для всех уровней образования, включая дополнительное. Также будут созданы Data-центр и веб-платформа для сбора неперсонифицированных данных на базе РАО, разработаны и апробированы модели психологической помощи школьникам и студентам.
Отмечается, что на первом этапе реализации концепции в ряде регионов РФ будут разработаны пилотные проекты и начнется их реализация.
Согласно документу, реализованы могут быть две модели психологической службы: централизованная и децентрализованная. Первая представляет собой создание единого центра с филиалами в непосредственном подчинении; вторая предполагает наличие в регионе нескольких центров с рядом структурных подразделений.
Второй этап концепции предусматривает распространение опыта пилотных проектов и лучших практик создания психологических служб в других регионах Российской Федерации.
"Финансирование плана мероприятий по реализации концепции будет осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней и ФЦПРО (Федеральная целевая программа развития образования)", — говорится в документе.
Отмечается, что Минобрнауки совместно с регионами РФ и заинтересованными организациями будет проводить постоянный мониторинг реализации концепции, начиная с первого этапа ее реализации.