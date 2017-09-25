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Общество

РАО подготовила концепцию развития психологической службы в школах и вузах

14:2825.09.2017
(обновлено: 14:29 25.09.2017)
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© Fotolia / alexsokolovДетский психолог. Архивное фотоДетский психолог. Архивное фото
© Fotolia / alexsokolov

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская академия образования (РАО) подготовила концепцию развития психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, которая предполагает разработку моделей психологической помощи школьникам и студентам, а также создание федерального координационного совета психологической службы при Минобрнауки России.

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Миронов предложил создавать полноценные психологические службы в школах
Ранее министр образования и науки Ольга Васильева неоднократно заявляла, что в школы необходимо возвращать ставки психологов. В настоящее время, по ее словам, на одного специалиста приходится по 800 учащихся, а в детских садах — по 420 детей.

"Концепция развития психологической службы в системе образования определяет цели, задачи, принципы, основные направления и механизмы реализации государственной политики в сфере развития психологической службы в системе образования Российской Федерации", — говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Единая психологическая служба

Авторы концепции отмечают, что современные научные исследования констатируют неравномерность психического развития у детей, снижение уровня психологического и физического здоровья, увеличение числа обучающихся с хроническими заболеваниями. Кроме того, встает вопрос рисков игровой и интернет-зависимостей, агрессии и антисоциального поведения. Авторы связывают такие изменения в том числе с перестройкой института семьи, расширения доступности СМИ и других ресурсов при низком уровне информационной безопасности для детей, подростков и молодежи.

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Миронов предложил создавать полноценные психологические службы в школах
Согласно концепции, целью психологической службы должно стать профессиональное психологическое, психолого-педагогическое, медицинское и социальное обеспечение задач, направленных на снижение рисков нарушения адаптации или негативной социализации школьников и студентов.

Предполагается, что служба будет оказывать психологическую поддержку и помогать обучающимся в трудных жизненных ситуациях, содействовать профориентации школьников, их позитивной социализации и коррекции агрессивного, суицидального и противоправного поведения. Кроме того, служба будет развивать их межкультурную компетентность и толерантность, а также заниматься профилактикой ксенофобии, экстремизма и межэтнических конфликтов.

Помимо этого, среди задач психологической службы — пропаганда здорового образа жизни, формирование отрицательного отношения к употреблению алкоголя, наркотиков, табакокурению и другим вредным привычкам. Кроме того, согласно документу, психологическая служба будет заниматься помощью школьникам в преодолении тревожности, страхов, фобий, а также аффективных и личностных расстройств.

Также служба будет заниматься психологическим сопровождением одаренных детей для реализации их потенциала, отмечается в концепции.

В результате реализации концепции предполагается разработать и внедрить стандарты оказания психологической помощи различным категориям обучающихся, а также разработать и апробировать модели предоставления многопрофильной помощи на разных уровнях образования: школы, колледжи и техникумы, вузы и дополнительное образование.

Подросток делает уроки
© Fotolia / Photobank
Подростки стали медленнее взрослеть, заявили психологи
Кроме того, для формирования единства деятельности психологической службы концепция предполагает создание Координационного совета при Минобрнауки, который будет реализовывать межведомственное и внутриведомственное взаимодействие. В состав совета будут включены представители регионов РФ.

"Необходимо разработать нормативно-правовую документацию, регламентирующую внутриведомственные отношения специалистов службы, педагогического сообщества и родителей (законных представителей обучающихся)", — говорится в концепции.

Этапы реализации и финансирование

Согласно концепции, ее реализация рассчитана на два этапа: 2017 — 2020 годы и 2021 — 2025 годы.

Предполагается, что на первом этапе будут разработаны и внесены изменения в законодательство РФ и разработаны нормативные правовые акты, регулирующие деятельность психологической службы для всех уровней образования, включая дополнительное. Также будут созданы Data-центр и веб-платформа для сбора неперсонифицированных данных на базе РАО, разработаны и апробированы модели психологической помощи школьникам и студентам.

Психолог.Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu
Васильева: уровень психологической помощи школьникам по стране неравномерен
Кроме того, концепция предполагает создание системы непрерывного повышения квалификации специалистов психологической службы, в том числе профилактику эмоционального выгорания и профессиональных деформаций педагогов. Также будет проводиться психологическое просвещение и консультирование родителей или законных представителей ребенка по проблемам его обучения, воспитания и развития.

Отмечается, что на первом этапе реализации концепции в ряде регионов РФ будут разработаны пилотные проекты и начнется их реализация.

Согласно документу, реализованы могут быть две модели психологической службы: централизованная и децентрализованная. Первая представляет собой создание единого центра с филиалами в непосредственном подчинении; вторая предполагает наличие в регионе нескольких центров с рядом структурных подразделений.

Второй этап концепции предусматривает распространение опыта пилотных проектов и лучших практик создания психологических служб в других регионах Российской Федерации.

"Финансирование плана мероприятий по реализации концепции будет осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней и ФЦПРО (Федеральная целевая программа развития образования)", — говорится в документе.

Отмечается, что Минобрнауки совместно с регионами РФ и заинтересованными организациями будет проводить постоянный мониторинг реализации концепции, начиная с первого этапа ее реализации.

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