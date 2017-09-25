В Приморье скорбят из-за гибели в Сирии генерала Асапова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Приморье соболезнуют из-за гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова.

В краевом парламенте назвали военного "настоящим командиром".

"Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда — наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций", — говорится в сообщении.

Администрация Уссурийска, где располагается штаб 5-й армии Восточного военного округа, вспоминает Асапова как человека надежного, смелого, целеустремленного, мужественного и принципиального.

Губернатор края Владимир Миклушевский также выразил соболезнования семье военного. Он заявил, что гибель Асапова — огромная потеря для всех.

Асапов больше года возглавлял 5-ю армию, был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора. Его смертельно ранило во время минометного обстрела террористов. Генерала посмертно представили к государственной награде.

Не прятался за спину солдат

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин рассказал о погибшем в Сирии военном.

"Этот человек отличался мужеством, он никогда не прятался за спину солдат, обладал уникальными знаниями, навыками и практическим опытом. Поэтому за ним охотились", — сказал эксперт.

Он отметил, что Асапов не только передавал опыт сирийским военным, но и планировал с ними ряд операций. Жилин назвал российских советников "мозгом" в борьбе с террористами в Сирии.