Провоз верхней одежды в самолете будет бесплатным, заявил депутат

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Провоз верхней одежды в ручной клади в самолете будет бесплатным, заявил первый зампред комитета ГД по транспорту и строительству Виталий Ефимов, ссылаясь на решение Минтранса.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный билет. При этом возвратный билет должен будет в обязательном порядке содержать норму бесплатного багажа. В связи с этим законом Минтранс предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разработал соответствующий проект изменений в ФАП.

"Они (Минтранс) подправили список (который был опубликован изначально), мы с ними очень спорили о верхней одежде… поэтому они это учли. Он будет соответствовать международным нормам", — заявил Ефимов РИА Новости.

Он добавил, что остальные подробности проекта Минтранса ему не известны, так как он сейчас прорабатывается детально с Совфедом в рамках рабочей группы, а Госдума увидит окончательный вариант только в виде закона, "тогда и будем смотреть".

Ранее возмущение Совфеда вызвал подготовленный Минтрансом проект новых авиационных правил, позволяющих ввести дополнительную плату за провоз в самолете верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов и видеокамер, если их вес не укладывается в вес бесплатной ручной клади.