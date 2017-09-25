В Госдуме скоро могут принять закон об отношениях человека и робота

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев полагает, что в нынешнем созыве депутаты примут закон о регулировании отношений человека и искусственного интеллекта.

В подмосковном Анонсино проходит расширенное заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы. Спикер ГД Вячеслав Володин сказал, что нижняя палата должна будет в ближайшее время заняться вопросами регулирования отношений человека и искусственного интеллекта.

"В наш созыв мы точно примем этот закон. Возможно, не в эту сессию, но в следующую постараемся", — сказал Жигарев журналистам.

"Это огромный пласт, это этические нормы взаимоотношений, это и возможности взаимодействия и формирования фондов, которые могли бы компенсировать этот вред, это и создание фондов беспрерывного образования. Это такой пласт, который надо открывать. Это бескрайнее поле для наших законотворческих возможностей", — отметил он.

По его словам, в России в сфере робототехники есть колоссальные возможности, которые не используются. "Именно отсутствие законов создает барьер для того, чтобы это развитие началось", — добавил депутат.

"В Южной Корее, где только приняты этические нормы поведения по отношению к роботу, робототехника стала развиваться… Мы понимаем направление, по которому надо развиваться, у нас есть наработки, в том числе с Южной Кореей мы об этом говорили, когда ездили туда с председателем (Госдумы) на встречу с председателями парламентов стран Евразии", — отметил Жигарев.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока 1 сентября заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.