В Госдуме скоро могут принять закон об отношениях человека и робота

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев полагает, что в нынешнем созыве депутаты примут закон о регулировании отношений человека и искусственного интеллекта.
"В наш созыв мы точно примем этот закон. Возможно, не в эту сессию, но в следующую постараемся", — сказал Жигарев журналистам.
"Это огромный пласт, это этические нормы взаимоотношений, это и возможности взаимодействия и формирования фондов, которые могли бы компенсировать этот вред, это и создание фондов беспрерывного образования. Это такой пласт, который надо открывать. Это бескрайнее поле для наших законотворческих возможностей", — отметил он.
По его словам, в России в сфере робототехники есть колоссальные возможности, которые не используются. "Именно отсутствие законов создает барьер для того, чтобы это развитие началось", — добавил депутат.
Президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока 1 сентября заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.