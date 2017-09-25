В Москве в рамках фестиваля "Золотая осень" пройдут бесплатные экскурсии

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. С 25 сентября по 8 октября в Москве пройдут более 30 бесплатных экскурсий в рамках фестиваля "Золотая осень", сообщает сайт mos.ru.

Маршруты туров пройдут по улицам, где много веков назад располагались знаменитые рестораны и гостиницы. Экскурсанты увидят дома, в которых жили аристократы и купцы, а также узнают, как менялись кулинарные предпочтения москвичей в разные эпохи.

От Столешникова переулка и Нового Арбата экскурсанты смогут отправиться в гастрономические путешествия по Москве. К примеру, во время экскурсии "Высокая кухня. Кузнецкий Мост" участники узнают, под каким соусом подавали трюфели в ресторане "Яръ" 100 лет назад и чем торговали в лавках неподалеку от заведения. Во время пешеходного тура "Тверская. Пир чревоугодников" экскурсантам озвучат меню ресторана "Националь", где вплоть до начала XX века подавали знаменитые булочки Филиппова с изюмом и борщ с гусем. А также покажут, где была кондитерская, в которой приготовили первую партию печенья "Юбилейное". Маршрут экскурсии "Советский общепит" пройдет по улицам, где были построены столовые для рабочих. Участникам также расскажут, что ели представители партийной элиты страны и в каких кафе предпочитала ужинать советская богема.

Несколько пешеходных экскурсий будут посвящены архитектуре и истории Москвы. Гиды покажут здания, имеющие необычный архитектурный облик. Также участников прогулок познакомят с любимыми местами классиков русской литературы.