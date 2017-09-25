Красноярские обманутые дольщики попросили Путина о помощи

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Красноярские обманутые дольщики, которые в среду устроили акцию протеста напротив администрации губернатора, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости председатель краевой общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев.
"Мы записали обращение к Путину. Главное требование – помочь в достройке наших домов. Обращение будет направлено по официальным каналам в администрацию главы государства, Госдуму, правоохранительные органы", — сказал Шиховцев.
По информации пресс-службы краевого правительства, утром в четверг представители исполнительной и законодательной власти региона встретились с дольщиками. Депутаты горсовета Красноярска предложили принять законопроект, который может помочь при поддержке проблемных строек. Однако представители дольщиков и заксобрания выразили сомнения в действенности предложенного проекта. На встрече было решено проработать вопрос более детально — 28 сентября в заксобрании состоится очередная встреча, где в документ будут внесены предложения краевых профильных ведомств, депутатов и дольщиков.