Красноярские обманутые дольщики попросили Путина о помощи

КРАСНОЯРСК, 25 сен — РИА Новости. Красноярские обманутые дольщики, которые в среду устроили акцию протеста напротив администрации губернатора, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, сообщил РИА Новости председатель краевой общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев.

В среду группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание правительства края. Сейчас количество палаток выросло до девяти. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств. По их словам, объективная информация о ситуации в регионе не доносится до Москвы. Дольщики дежурят в палатках посменно. В инициативной группе заявили, что в Красноярске и пригородах насчитывается около трех тысяч обманутых дольщиков, а вместе с членами семей — более 10 тысяч человек. Днем в четверг дольщики заявили, что будут стоять минимум неделю — на 28 сентября назначено заседание профильного комитета в красноярском заксобрании.

"Мы записали обращение к Путину. Главное требование – помочь в достройке наших домов. Обращение будет направлено по официальным каналам в администрацию главы государства, Госдуму, правоохранительные органы", — сказал Шиховцев.

По его словам, в связи с наступающими холодами дольщики будут устанавливать утепленные палатки или обустраивать сборные конструкции.

По информации пресс-службы краевого правительства, утром в четверг представители исполнительной и законодательной власти региона встретились с дольщиками. Депутаты горсовета Красноярска предложили принять законопроект, который может помочь при поддержке проблемных строек. Однако представители дольщиков и заксобрания выразили сомнения в действенности предложенного проекта. На встрече было решено проработать вопрос более детально — 28 сентября в заксобрании состоится очередная встреча, где в документ будут внесены предложения краевых профильных ведомств, депутатов и дольщиков.