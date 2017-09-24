Путин поприветствовал участников фестиваля журналистов "Вся Россия-2017"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля журналистов "Вся Россия-2017" в Краснодарском крае, отметив, что подобные мероприятия сегодня востребованы и позволяют быть в курсе событий, волнующих медиа-сообщество. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Считаю ваши ежегодные встречи серьёзным, востребованным временем мероприятием. Они позволяют расширять профессиональные контакты, обмениваться наработанным опытом, быть в курсе событий, волнующих медиа-сообщество. Важно, что в вашей повестке всегда заявлены темы, связанные с насущными проблемами развития средств массовой информации, сохранения традиционных ценностей и принципов журналистской этики, укрепления корпоративной солидарности", — говорится в телеграмме.

Путин также выразил уверенность в том, что фестиваль вызовет широкий общественный интерес, пройдёт в творческом, конструктивном ключе, даст старт новым, интересным проектам – как в сфере межрегионального, так и международного взаимодействия.

"Желаю вам успехов и всего самого доброго", — заключил президент.

Двадцать первый фестиваль журналистов проходит с 23 до 29 сентября в Дагомысе в Краснодарском крае.