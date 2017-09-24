На "фиолетовой" ветке московского метро подвижной состав обновили на 21%

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Число поездов нового поколения "Москва" на Таганской-Краснопресненской линии московского метро до конца года увеличат до 33; 21% подвижного состава на "фиолетовой" ветке уже заменили, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поезд нового поколения "Москва" вышел на Таганско-Краснопресненскую линию в апреле 2017 года.

"На фиолетовой, самой загруженной линии мосметро, заменили 21% подвижного состава. К концу года там будут ходить 33 новых поезд Москва", — написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".