Медведев отметил важность внедрения новых разработок в машиностроение

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником и отметил важность внедрения новых технологий и перспективных разработок в отрасль, сообщается на сайте кабинета министров в воскресенье.
"Важно, чтобы в нашей стране открывались новые конкурентоспособные производства, в том числе – в партнерстве с мировыми лидерами. Необходимо внедрять перспективные разработки и новые производственные технологии. А главное – опережающими темпами готовить современных специалистов, которым предстоит работать на современном оборудовании, интегрированном в цифровую среду", — отметил премьер.
Глава правительства уверен, что опыт, мастерство и умение работать в сложных условиях позволят работникам машиностроительной отрасли успешно решать масштабные задачи.