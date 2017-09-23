МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российские пранкеры от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова в течение часа общались спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, обсудив с ним урегулирование конфликта на Украине и другие вопросы, рассказал РИА Новости пранкер Владимир Кузнецов.

Ранее пресс-служба секретаря СНБО сообщила, что российские пранкеры пытались связаться с Волкером от имени Турчинова, но были разоблачены.

"Мы общались вчера с Волкером около часа. Обсуждали урегулирование конфликта на Украине, поставки летального оружия, учения "Запад-2017" и другие вопросы. Волкер раскрыл свое видение ситуации и рассказал, как будет действовать дальше, в конце разговора Волкер отвечал на совсем уже сумасшедшие вопросы. Видимо, после разговора он связался с реальной украинской стороной и спросил, действительно ли с ним разговаривал Турчинов", — рассказал Кузнецов.

В августе пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с гендиректором украинского предприятия "Южмаш" Сергеем Войтом от имени секретаря СНБО Украины. Из распечатки разговора, которая обнародована на сайте Вести.ru, следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР. Войт в разговоре допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.