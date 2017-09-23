В районе Красной Пресни до 1 ноября ограничено движение

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На нескольких улицах в районе улицы Красная Пресня до 1 ноября частично ограничено движение. Это связано с работами по реконструкции инженерных сетей, сообщает сайт mos.ru.

На участке улицы Красная Пресня проехать можно по одной полосе в каждую сторону. В Волковом переулке также частично ограничат проезд: оставят одну полосу. На участках Малой Грузинской улицы и Пресненского переулка оставят по одной полосе в каждом направлении, но сделают временные уширения.

С 26 сентября до 1 ноября в этом районе введут еще несколько ограничений. На улице Баррикадной оставят для проезда одну полосу. А на улице Красная Пресня до двух полос.