Калининградские власти перенесли чемпионат фейерверков из-за ДТП

КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Калининградские власти решили перенести этап мирового чемпионата фейерверков, который должен был состояться в субботу вечером на побережье у Зеленоградска, из-за крупной аварии, где погибли семь человек.

"Уважаемые друзья! В связи со страшной трагедией под Гвардейском, выступление команд на мировом чемпионате фейерверков сегодня не состоится. Надеемся на ваше понимание! Выступление команд Испании и Казахстана переносится на воскресенье 24 сентября, время — 22.00 (23.00 мск)", — написал на своей странице в Facebook министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение автотранспорта. Семеро погибших находились в салоне микроавтобуса. Со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя внедорожника, 34-летнего жителя Калининградской области, он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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По информации министерства здравоохранения области, девять пострадавших находятся в больницах области, двое их них в реанимации. Прокуратура Калининградской области начала проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков.