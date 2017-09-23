Экс-спикер парламента Грузии назвал смерть Соткилавы огромной потерей

ТБИЛИСИ, 23 сен — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Смерть прославленного оперного певца Зураба Соткилавы стала огромной потерей для Грузии и всего мира, считает бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался 18 сентября в Москве в возрасте 80 лет в результате продолжительной болезни. Его тело было доставлено на родину 21 сентября. Гражданская панихида по Соткилаве проходит в субботу в красном зале Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили.

"Грузия прощается с великим артистом, великим человеком, талантливым певцом, которого знали во всем мире. Этот человек излучал доброту и любовь к людям. Это очень трагический день и большая потеря для меня, для всей Грузии и всего мира", — заявила РИА Новости Бурджанадзе.

По ее словам, Соткилава в свое время отказался перевести прах своих родителей из Сухума в Тбилиси, "так как верил, что народы воссоединяться и будут вновь жить вместе".

"Он попросил похоронить его в Грузии, так как Грузия была для него важнее всего. Но он так же очень любил Россию, российский народ и российскую культуру. Хочу поблагодарить всех российских поклонников, которые выразили Соткилаве огромную любовь, любовь, которую он заслужил", — добавила Бурджанадзе.

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