Выходные в Москве: заезды на болидах, блюда Молдовы и фестиваль фонариков

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В предпоследние выходные месяца, 23 и 24 сентября, москвичи смогут увидеть заезды на гоночных болидах и соревнования по картингу, посетить мастер-классы чемпионов, попробовать национальные блюда Молдовы, совершить мировое турне, не покидая Москву, загадать желания с помощью водных фонариков и обрести четвероногого друга, сообщает сайт mos.ru.

В субботу, во Всемирный день без автомобиля, в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет тест-драйв экологичных средств передвижения, велопробег, Кубок экологии по мини-футболу и интерактивные игры. В Парке Горького соберутся сильнейшие студенческие команды со всего мира на городской праздник автоспорта и науки "Формула Студент". На специальной трассе для гоночных болидов они испытают собственноручно собранные спортивные автомобили.

Сад "Эрмитаж" познакомит нас с кухней, традициями и обычаями Молдовы на празднике "Изумрудный виноград". А на семейном празднике в Таганском парке откроются творческие площадки, где можно будет найти новое увлечение, продемонстрировать свои таланты и послушать выступления музыкантов.

На два дня сад имени Баумана превратится в большую ремесленную мастерскую под открытым небом. Здесь гости осеннего фестиваля "Мейкеры" увидят изделия из дерева, стекла и металла, шитье, вышивку и многое другое. Любителей путешествий объединит фестиваль Travel Fest в музейно-парковом комплексе "Северное Тушино". Благодаря ему, не покидая Москвы, они побывают в разных странах и поучаствуют в конкурсах.

Фестиваль водных фонариков пройдет в сквере в Гольянове. Днем состоятся конкурсы и мастер-класс по созданию именных и авторских водных фонариков. А с наступлением темноты гости смогут написать на них свои мечты и запустить в пруд. Выставка собак "Счастье даром" в парке "Кузьминки" — шанс найти четвероногого друга и забрать его домой.

Квест "Большое приключение в "Сокольниках”!" подготовили для школьных и семейных команд. Эту игру-прогулку по территории парка посвятят Всемирному дню туризма. Концерт в честь Дня независимости Армении создаст особую атмосферу в саду "Эрмитаж".