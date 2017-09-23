Московское метро обеспечит безопасную перевозку гостей "Круга света"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мероприятия для обеспечения безопасной и комфортной перевозки гостей и участников международного фестиваля "Круг света" пройдут в московском метрополитене, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"С 23 по 27 сентября 2017 года сразу на нескольких площадках столицы пройдут мероприятия в рамках ежегодного Московского международного фестиваля света. На время проведения фестиваля в Московском метрополитене запланирован комплекс мероприятий для обеспечения безопасной и комфортной перевозки гостей и участников праздничных мероприятий", — говорится в сообщении.

Так, 23 и 24 сентября во время демонстрации мультимедийного шоу в Останкино, на станциях "ВДНХ" Калужско-Рижской линии и "Бутырская" Люблинско-Дмитровской линии организована работа линейных штабов для оперативного реагирования на возникновение любых нештатных ситуаций.

Для обеспечения транспортной безопасности и бесперебойной перевозки пассажиров в дни проведения "Круга света" на станциях метрополитена, находящихся в непосредственной близости от фестивальных площадок, будет организована работа всех кассовых окон, дежурство инспекторов и центра обеспечения мобильности пассажиров, сотрудников службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Также в ведомстве напомнили, что 23 и 24 сентября монорельсовая транспортная система закрыта для пассажиров с 18:00. Москвичи и гости столицы для посещения фестиваля смогут воспользоваться ближайшими станциями метро "ВДНХ" и "Фонвизинская", а также наземным городским транспортом.