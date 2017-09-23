МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ставрополя с 240-й годовщиной его основания и назвал главные задачи, которые стоят перед городом; среди них — повышение инвестиционной привлекательности и новые современные рабочие места.

По словам Путина, на протяжении многих лет Ставрополь обеспечивал надежную защиту южных рубежей страны, "был одним из оплотов казачества, к вековым традициям которого здесь относятся с особым уважением". Также город служил крупным торговым, промышленным и культурным центром юга России, отметил президент.

"Сегодня перед городом стоят серьезные, востребованные задачи. Главные из них – повышение инвестиционной привлекательности, создание современных рабочих мест, наращивание темпов жилищного строительства, совершенствование социальной, транспортной инфраструктуры, рост благосостояния людей. Убежден, что их решение придаст хороший импульс развитию Ставрополя, позволит приумножить потенциал, заложенный вашими земляками", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.